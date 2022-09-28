Дипломатия неэффективна, пока Запад использует Киев как наемника против РФ — посол Антонов
09:32 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон приближается к опасной черте, становясь стороной конфликта на Украине, дипломатические усилия по урегулированию не будут эффективны, пока Запад использует киевский режим в качестве наемника против России. Об этом заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что американская сторона не возражает против применения Киевом западного оружия для ударов по ДНР, ЛНР, а также по Запорожской и Херсонской областям.
«В администрации по-прежнему игнорируют тот факт, что поставки Украине вооружений ведут к дальнейшей эскалации конфликта», — отмечается в заявлении Антонова. «Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», — подчеркнул дипломат. «Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России. Наши шаги по защите отечества будут твердыми и решительными», — указал он.
Новости
- 10:05 28.09.2022
- Рост цен на электроэнергию может «убить экономику» Словакии — премьер
- 10:00 28.09.2022
- ЕБРР сохранил прогноз падения экономики Украины в 2022 году на 30%
- 09:20 28.09.2022
- Глава МИД Швеции заявила, что утечка газа на «Северных потоках» произошла из-за взрывов
- 09:05 28.09.2022
- Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся — Пушилин
- 09:00 28.09.2022
- Запорожская область де-факто отделилась от Украины — глава ВГА
- 22:40 27.09.2022
- Негерметичность «Северного потока-1» вызвана физическими повреждениями — оператор
- 22:00 27.09.2022
- Кадыров предложил всем желающим странам ввести против него самые жесткие санкции
- 21:20 27.09.2022
- Белый дом отказался «строить догадки» о причинах утечки на «Северных потоках»
- 20:41 27.09.2022
- Король Саудовской Аравии назначил наследного принца премьер-министром страны
- 20:00 27.09.2022
- Основной угрозой для референдумов были украинские диверсанты — наблюдатель из Италии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать