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Дипломатия неэффективна, пока Запад использует Киев как наемника против РФ — посол Антонов

09:32 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон приближается к опасной черте, становясь стороной конфликта на Украине, дипломатические усилия по урегулированию не будут эффективны, пока Запад использует киевский режим в качестве наемника против России. Об этом заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что американская сторона не возражает против применения Киевом западного оружия для ударов по ДНР, ЛНР, а также по Запорожской и Херсонской областям.

«В администрации по-прежнему игнорируют тот факт, что поставки Украине вооружений ведут к дальнейшей эскалации конфликта», — отмечается в заявлении Антонова. «Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», — подчеркнул дипломат. «Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России. Наши шаги по защите отечества будут твердыми и решительными», — указал он.

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