Студенту из Москвы аннулировали повестку после проведения проверки данных в военкомате
11:27 02.10.2022
Повестка, присланная в рамках частичной мобилизации москвичу Руслану Юсупову, который учится в очном формате, была аннулирована после проверки его учетных данных в военкомате. Как сообщил СМИ Юсупов, повестка пришла ему на следующий день после начала мобилизации, 22 сентября.
«Я обратился в военкомат, объяснил ситуацию, что я учусь - студент очного отделения, и у меня есть отсрочка, - заявил москвич. - По данному вопросу со мной оперативно разобрались и решили все в мою пользу. Все было очень быстро и хорошо. Вчера утром ко мне приходили сотрудники управы, извинились».
Как уже сообщала «Независимая газета», после начала частичной мобилизации жители Москвы стали получать повестки в военкомат, причем в некоторых случаях, они были составлены по устаревшим или неверным данным. Военный комиссариат Москвы и правительство мегаполиса провели сверку баз данных граждан, которые состоят на воинском учете. В случаях направления повесток, сформированных на основании недостоверных данных, горожанам были разосланы уведомления об отзыве этих документов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в военкоматах начали работать специальные группы, занимающиеся рассмотрением жалоб по вопросам призыва.
НОВОСТИ
- 12:10 02.10.2022
- Израиль готов потратить 25,3 млн долл на прием новых репатриантов из РФ и Украины
- 11:05 02.10.2022
- Германия может провести собственное расследование происшествий на СП-1 и СП-2
- 09:40 02.10.2022
- Экономика Германии не сталкивалась со столь высокой инфляцией с 1951 года – статистика
- 09:15 02.10.2022
- Власти Британии думают, как можно снизить поток «ненужных» мигрантов
- 09:00 02.10.2022
- Тепло и пасмурно будет в Москве в воскресенье, 2 октября
- 20:50 01.10.2022
- Возможность переизбрания Байдена под вопросом из-за его возраста - СМИ
- 20:40 01.10.2022
- Из загоревшегося хостела на северо-востоке Москвы выбрались более 300 человек
- 20:30 01.10.2022
- ЧП на «Северных потоках» будут расследовать Германия, Дания и Швеция
- 19:40 01.10.2022
- Студенческие организации возобновили акции протеста в Иране - СМИ
- 19:30 01.10.2022
- Признаков, что РФ решила применить ядерное оружие на Украине нет - Пентагон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать