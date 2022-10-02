Студенту из Москвы аннулировали повестку после проведения проверки данных в военкомате

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Повестка, присланная в рамках частичной мобилизации москвичу Руслану Юсупову, который учится в очном формате, была аннулирована после проверки его учетных данных в военкомате. Как сообщил СМИ Юсупов, повестка пришла ему на следующий день после начала мобилизации, 22 сентября.

«Я обратился в военкомат, объяснил ситуацию, что я учусь - студент очного отделения, и у меня есть отсрочка, - заявил москвич. - По данному вопросу со мной оперативно разобрались и решили все в мою пользу. Все было очень быстро и хорошо. Вчера утром ко мне приходили сотрудники управы, извинились».

Как уже сообщала «Независимая газета», после начала частичной мобилизации жители Москвы стали получать повестки в военкомат, причем в некоторых случаях, они были составлены по устаревшим или неверным данным. Военный комиссариат Москвы и правительство мегаполиса провели сверку баз данных граждан, которые состоят на воинском учете. В случаях направления повесток, сформированных на основании недостоверных данных, горожанам были разосланы уведомления об отзыве этих документов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в военкоматах начали работать специальные группы, занимающиеся рассмотрением жалоб по вопросам призыва.