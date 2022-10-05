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Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации некоторых кактегорий призывников

16:35 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ об отстрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий граждан. Об этом он сообщил в среду на встрече по видеосвязи с финалистами конкурса «Учитель года».

В частности, по словам Путина, отсрочка коснется студентов, которые обучаются впервые на очной и очно-заочной формах обучения. «В образовательных и научных организациях, имеющих государственную аккредитацию, по образовательным программам среднего и высшего образования, в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки. Когда я говорю об имеющих госаккредитацию, это и есть частные учебные заведения», — добавил президент.

Кроме того, отсрочка распространяется на обучающихся «в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и ассистентуры-стажировки, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров и в духовно-образовательных организациях», добавил Путин.

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