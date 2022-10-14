Вице-мэр Ракова рассказала, как онкорейтинги больниц помогут в развитии ценностно-ориентированного здравоохранения

12:18

В Москве продолжается переход к ценностно ориентированному здравоохранению. В рамках этого процесса в мегаполисе сформировали обновленный рейтинг якорных онкологических стационаров за январь-август.

Как заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, масштабная работа по улучшению оказания онкологической медицинской помощи проводится в столице РФ уже три года, причем с 2022 года начат переход именно к ценностно ориентированному здравоохранению. «Мы приступили к разработке клиентских путей для онкозаболеваний - четко выстроенного процесса по всем этапам, от подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после лечения, - сообщила вице-мэр. - На их основе в июне мы впервые опубликовали рейтинг многопрофильных онкологических стационаров. Сейчас мы подводим промежуточные итоги их работы за восемь месяцев этого года. Рейтинг сформирован из двух составляющих: медицинских показателей и отзывов пациентов».

В тройке лидирующих медучреждений Московский клинический научный центр имени Логинова (общая оценка - 4,3, оценка пациентов - 4,8), Городская клиническая онкологическая больница №1 (общая оценка - 3,5, оценка пациентов - 3,4) и Московская городская онкологическая больница №62 (общая оценка - 3,3, оценка пациентов - 3,6). Четвертая позиция у Городской клинической больницы имени Плетнева (общая оценка - 3,8, оценка пациентов - 2,8), пятая - у Городской клинической больницы им. Боткина (общая оценка - 3,3, оценка пациентов - 3), шестая - у Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» (общая оценка - 2,5, оценка пациентов - 3,2).

По словам Раковой, рейтинг зависит зависит от выполнения параметров, утвержденных клиентскими путями, в числе которых, например, сроки постановки диагноза, определения тактики и начала лечения, наличие или отсутствие осложнений после хирургических вмешательств. Эти сведения обновляют каждый месяц на основе медицинской документации. Также оцениваются отзывы пациентов, которые собирают персональные онкопомощники.

Ценностно ориентированной медициной называют систему здравоохранения, сфокусированная на пациентах, а не на объеме предоставляемых услуг. В этом случае важны результаты, достигнутые в ходе лечения. Первое направление, в котором в Москве внедряют этот подход - онкология.