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От 6 до 8 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, 23 октября

09:15 23.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода и температура воздуха от 6 до 8 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 4 до 6 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов. «Небольшой дождь, местами умеренный», — говорится в сообщении.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

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