Си Цзиньпин избран генсеком компартии Китая на третий срок

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) в воскресенье переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Голосование прошло на первом пленуме ЦК Компартии Китая 20-го созыва.

Как ожидается, председатель КНР Си Цзиньпин сохранит свои посты главы государства и председателя Центрального военного совета КНР.