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НОВОСТИ

Си Цзиньпин избран генсеком компартии Китая на третий срок

09:20 23.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) в воскресенье переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Голосование прошло на первом пленуме ЦК Компартии Китая 20-го созыва.

Как ожидается, председатель КНР Си Цзиньпин сохранит свои посты главы государства и председателя Центрального военного совета КНР.

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