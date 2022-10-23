0
0
0
НОВОСТИ

Мантуров: Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным до 2028 года

09:31 23.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает возможным продление эксплуатации российского сегмента МКС до момента развертывания национальной станции в минимальной конфигурации — до 2028 года. Об этом сообщил журналистам в воскресенье вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года», — заявил Мантуров.

По словам вице-премьера — главы Минпромторга РФ, продление срока эксплуатации будет реализовано по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах стран — участниц проекта МКС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 23.10.2022
Си Цзиньпин избран генсеком компартии Китая на третий срок
0
37
09:15 23.10.2022
От 6 до 8 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, 23 октября
0
42
09:00 23.10.2022
Трамп о конфликте на Украине: Этого никогда бы не произошло, останься я президентом
0
49
21:00 22.10.2022
Шольц заявил о «внешних обстоятельствах», способных повлиять на энергоснабжение ФРГ зимой
0
751
20:30 22.10.2022
Диверсии на «Северных потоках» показали, на что способна НАТО — французский политик
0
1044
20:00 22.10.2022
Президент Турции предложил вынести на референдум вопрос о ношении женщинами хиджаба
0
923
19:30 22.10.2022
Киев может остаться без отопления зимой
0
944
19:00 22.10.2022
Премьер Украины предупредил ЕС о цунами мигрантов из его страны предстоящей зимой
0
934
18:30 22.10.2022
Борис Джонсон заручился достаточной поддержкой для участия в выборах премьера — СМИ
0
838
18:00 22.10.2022
Премьер Украины призвал превратить изъятие активов РФ в глобальный механизм
0
906

Возврат к списку