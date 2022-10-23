Мантуров: Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным до 2028 года

09:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает возможным продление эксплуатации российского сегмента МКС до момента развертывания национальной станции в минимальной конфигурации — до 2028 года. Об этом сообщил журналистам в воскресенье вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года», — заявил Мантуров.

По словам вице-премьера — главы Минпромторга РФ, продление срока эксплуатации будет реализовано по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах стран — участниц проекта МКС.