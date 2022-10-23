В Иркутской области на двухэтажный дом, предположительно, упал истрибитель

14:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель «Су» упал в Иркутске на двухэтажный дом. Об этом в воскресенье написал в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«По предварительным данным, в Иркутске-2 на двухэтажный дом упал самолет категории „Су“. Выехал на место», — написал он.