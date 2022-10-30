Зеленский ждет, что РФ исключат из «Большой двадцатки»
09:35 30.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сейчас нужна жесткая международная реакция: как на уровне ООН, так и на других уровнях, в частности и на уровне „Большой двадцатки“. Как Россия может быть среди других в G20 <…>. Это нонсенс, России не место в „двадцатке“, — сказал Зеленский в субботу в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что киевский режим в субботу совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе, задействовав девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все они были уничтожены. В ведомстве отметили, что подвергшиеся террористической атаке корабли задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. В этой связи Россия приостанавливает участие в зерновой сделке.
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