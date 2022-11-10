Андрей Воробьев рассказал о сокращении количества обращений по поводу мобилизации в Подмосковье

11:48

Фото пресс-службы губернатора и

правительства Московской области



Губернатор Московской областив эфире радио Sputnik заявил, что в регионе существенно снизилось количество поступающих обращений по поводу мобилизации от призванных граждан и их родственников.

«Число обращений радикально упало, но они еще остались. Если раньше было 50 тыс. в неделю, то сейчас их пять. В основном касалось выплат, но мы их сейчас все завершаем, там в ручном режиме еще очень немного, 5% максимум осталось от общего числа», – сказал Андрей Воробьёв.

Он добавил, что работа по данному направлению будет проведена в соответствующие сроки.

В Московской области предусмотрена региональная мера поддержки – выплаты мобилизованным, и она приходит проактивно. Минсоцразвития Подмосковья перечисляет деньги после поступления сведений из военкомата или Минобороны. Денежные средства защищены от списаний и не облагаются налогом.

Также Андрей Воробьёв вместе с военным комиссаром Подмосковья Алексеем Астаховым встретился с жителями Подольска Игорем и Тимуром Башкиными, которые участвовали в спецоперации добровольцами. Военком области рассказал, что осенью был изменен порядок осуществления выплат для мобилизованных граждан и добровольцев, участвующих в СВО.

«Приравнены к военнослужащим по контракту добровольцы. Денежное довольствие приведено, как у военнослужащих по контракту. Распространяется теперь на добровольцев закон о статусе военнослужащего, это 76-ФЗ, и также страховые выплаты», – заявил Астахов.

Московская область обеспечивает всех мобилизованных из региона дополнительным снаряжением и обмундированием. В комплект включены резиновые сапоги, зимние спальные мешки, рейдовые рюкзаки, тактические костюмы, термобелье, носки, баллистические очки, активные наушники, маскхалаты, балаклавы, подсумки под аптечку, коврики, автономные источники тепла, сидушки, жгуты-турникеты, гемостатические гранулы и бинт.

«У нас там 23 наименования, заканчивая спальным мешком и прочими теплыми вещами и начиная от наколенников и таких вещей, которые очень важны при службе. Офицеры, которые у нас работают, они в тесном контакте, как и мы, с командирами подразделений. И советуемся, что взять в первую очередь, что во вторую», – рассказал Андрей Воробьёв.