Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии
11:20 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии в первой половине текущего 2022-2023 финансового года (начался 1 апреля). Об этом в четверг сообщила газета «Таймс оф Индиа» со ссылкой на данные Министерства торговли Индии.
Во многом благодаря росту увеличения импорта российской нефти РФ заняла пятое место среди крупнейших торговых партнеров Индии в апреле–сентябре, поднявшись с 25-го места в конце прошлого финансового года. Это произошло на фоне снижения экспорта Индии в Россию на 19% до 1,3 млрд долларов, отметило ведомство.
По данным Минторга, в первой половине текущего финансового года российский импорт в Индию вырос до 21,3 млрд долларов с 4,2 млрд долларов в аналогичном прошлогоднем периоде. Значительную долю в нем составляли закупки российской нефти, увеличившиеся в стоимостном выражении в 8,3 раза и достигшие почти 18 млрд долларов.
Правительство Индии разрешило нефтяным компаниям покупать больше нефти в России, которая в октябре 2022 года стала крупнейшим источником этого сырья, несмотря на давление со стороны США и других стран, требовавших прекратить импорт российской нефти после начала в феврале кризиса на Украине, подчеркнула «Таймс оф Индиа».
Первую строчку в списке крупнейших торговых партнеров Индии в апреле–сентябре заняли США, за которыми следуют Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия и Россия.
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