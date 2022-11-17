Лондон лишил китайскую компанию права владеть британским производителем микрочипов

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании обязало предпринимателей из КНР продать приобретенную ими ранее компанию Newport Wafer Fab («Ньюпорт уэйфер фаб»), владеющую крупнейшим в королевстве предприятием по производству микрочипов. Об этом сообщил в среду министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Грант Шэппс.

«Сегодня в соответствии с законом о национальной безопасности и инвестициях я отдал не подлежащее обжалованию распоряжение о том, что Nexperia должна продать не менее 86% компании Newport Wafer Fab. Мы приветствуем внешнеторговые отношения и инвестиции, которые помогают поддерживать экономический рост и создавать рабочие места. Однако при выявлении угрозы национальной безопасности мы будем действовать решительно», — написал Шэппс на своей странице в «Твиттере».

Как поясняется в документе, размещенном на сайте ведомства, министр считает, что угроза национальной безопасности могла бы возникнуть, если бы новый владелец получил доступ к британским технологиям и ноу-хау, связанным с производством полупроводников.

Nexperia должна будет осуществить сделку по продаже Newport Wafer Fab в срок, который будет установлен правительством.