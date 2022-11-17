ВСУ могут перебросить на запорожское направление до 40 тыс. человек — Рогов

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают тяжелую технику и артиллерию, а также тысячи военнослужащих на запорожское направление с херсонского и криворожского направлений, сообщил в четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Эти сведения [о переброске сил] достаточно очевидны, мы получаем информацию от местного населения, от наших источников на противоположной стороне, от средств визуального контроля противника и других. Переброска идет: идет тяжелая техника, артиллерия M777, бронетехника, минометные подразделения, перебрасываются тысячи и тысячи боевиков. Ожидаем переброски до 40 тысяч человек, это очень большое количество», — сказал он в эфире телеканала «Россия».