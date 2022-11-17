ВСУ могут перебросить на запорожское направление до 40 тыс. человек — Рогов
12:05 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают тяжелую технику и артиллерию, а также тысячи военнослужащих на запорожское направление с херсонского и криворожского направлений, сообщил в четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Эти сведения [о переброске сил] достаточно очевидны, мы получаем информацию от местного населения, от наших источников на противоположной стороне, от средств визуального контроля противника и других. Переброска идет: идет тяжелая техника, артиллерия M777, бронетехника, минометные подразделения, перебрасываются тысячи и тысячи боевиков. Ожидаем переброски до 40 тысяч человек, это очень большое количество», — сказал он в эфире телеканала «Россия».
НОВОСТИ
- 13:05 17.11.2022
- Практика выдворения на Украину пособников ВСУ сохраняется в Запорожской области — власти
- 13:00 17.11.2022
- Конфликт на Украине больше всего вредит мировой экономике — глава МВФ
- 12:33 17.11.2022
- Мэр Собянин: Московские компании-экспортеры смогут возместить часть затрат по контрактам текущего года
- 12:32 17.11.2022
- В Киеве утверждают, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней
- 12:20 17.11.2022
- В Москве выявили 1 073 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:10 17.11.2022
- В рамках федерального проекта «Профессионалитет» пройдут первые стажировки педагогов на предприятиях
- 12:00 17.11.2022
- В России выявили 5 680 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 17.11.2022
- Лондон лишил китайскую компанию права владеть британским производителем микрочипов
- 11:20 17.11.2022
- Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии
- 11:07 17.11.2022
- Сбер развивает все виды бесконтактной оплаты: телефоном, QR-кодом и «улыбкой»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать