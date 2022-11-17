В Москве выявили 1 073 случая заражения коронавирусом за сутки
12:20 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 073 против 1 041 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 244 277 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 11 против 12 днем ранее, до 46 821. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 911, до 3 052 992.
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