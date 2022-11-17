Практика выдворения на Украину пособников ВСУ сохраняется в Запорожской области — власти
13:05 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выдворение на территорию Украины как мера борьбы с пособниками украинских вооруженных формирований сохраняется в Запорожской области на протяжении всего переходного периода. Об этом в четверг заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Россия-24».
«У нас есть сейчас переходный период, поэтому мы продолжаем пока что эту процедуру (выдворения на территорию Украины — прим. ТАСС). Это крайняя для нас мера», — сказал он.
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