Практика выдворения на Украину пособников ВСУ сохраняется в Запорожской области — власти

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выдворение на территорию Украины как мера борьбы с пособниками украинских вооруженных формирований сохраняется в Запорожской области на протяжении всего переходного периода. Об этом в четверг заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Россия-24».

«У нас есть сейчас переходный период, поэтому мы продолжаем пока что эту процедуру (выдворения на территорию Украины — прим. ТАСС). Это крайняя для нас мера», — сказал он.