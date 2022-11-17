Совершившая теракт в Стамбуле призналась, что взорвала бомбу по приказу — ТВ
13:20 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совершившая 13 ноября теракт на центральной улице Стамбула Истикляль гражданка Сирии Ахлам аль-Башир призналась на первом же допросе после задержания полицией, что в месте совершения акции насилия была не одна и получила приказ на подрыв взрывного устройства от находившегося там же своего сообщника. Об этом сообщил в четверг телеканал Эн-ти-ви со ссылкой на источники в полиции.
По утверждению террористки, за ней следили несколько человек, причастные к организации теракта, и ее даже фотографировали. Приказ на взрыв, как сообщила аль-Башир, она получила в момент, когда сидела на лавке и к ней подошел ее сообщник по кличке Хаджи. После этого она встала, оставив сумку с бомбой, и быстро удалилась с многолюдной улицы.
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