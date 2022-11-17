Зерновая сделка автоматически продлена на 120 дней — МИД РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зерновая сделка будет продлена на 120 дней в прежнем формате. Как сообщили в МИД РФ, сделка предусматривает автоматическое продление при отсутствии возражений сторон.

«Таких возражений не поступило», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте российского дипведомства.