Зерновая сделка автоматически продлена на 120 дней — МИД РФ
15:32 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зерновая сделка будет продлена на 120 дней в прежнем формате. Как сообщили в МИД РФ, сделка предусматривает автоматическое продление при отсутствии возражений сторон.
«Таких возражений не поступило», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте российского дипведомства.
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