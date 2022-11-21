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Количество запрещенных книг в американских школах выросло в два раза за год — FT

10:20 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество изымаемых из школьных библиотек в США книг увеличилось в 2022 году в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом в понедельник сообщила газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на Американскую ассоциацию библиотек.

По словам главы ассоциации Деборы Колдуэлл-Стоун, «только за 2022 год было подано, в том числе родителями и политиками, более 800 жалоб по содержанию 1,6 тыс. книг в библиотеках школ и университетов, и в этом году, как ожидается, будет поставлен антирекорд по числу запрещенных книг». «Реальное число изымаемых произведений, вероятно, гораздо больше, ведь мы оцениваем ситуацию только по информации в прессе или соцсетях», — добавила она.

Как утверждает представитель правозащитной организации PenAmerica («Пен-Америка») Джонатан Фридман, с каждым годом «по мере ужесточения цензуры растет число запретов».

В школах США запрещены многие произведения всемирно известных авторов, чьи работы изучают в школах других стран. Изъяты из библиотек, в частности, книги Гарриет Бичер-Стоу (1811-1896) «Хижина дяди Тома», Чарльза Диккенса (1812-1870) «Оливер Твист», Рея Бредбери (1920-2012) «451 градус по Фаренгейту», Марка Твена (1835-1910) «Приключения Гекльберри Финна».

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