Польша выступает за максимальную изоляцию РФ, в том числе на площадке ОБСЕ — МИД

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти отказали министру иностранных дел России Сергею Лаврову в возможности участвовать в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, так как считают необходимым «максимально изолировать Россию». Об этом заявил в понедельник в эфире Польского телевидения заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Сейчас, на наш взгляд, Россия должна быть абсолютно, максимально изолирована на всех международных площадках. Отсюда — такое решение», — прокомментировал он отказ Лаврову.

По утверждению Яблоньского, «это встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть стран для которых важно, чтобы в Европе было безопасно». «А Россия этому противодействует. У нее совершенно противоположные интересы со всей организацией», — считает он.