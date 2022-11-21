Сбербанк провел первую собственную конференцию партнеров по цифровой трансформации

16:20

Сбербанк провел первую конференцию партнеров по цифровой трансформации бизнеса клиентов (DTaaS). На конференции были представлены лучшие кейсы цифровой трансформации бизнеса клиентов Сбербанка с участием партнеров-интеграторов, а также подведены итоги хакатона «Зарабатываем со Сбером».

Как отметил управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Дмитрий Трофимов, уровень и качество проведенного мероприятия превзошли все ожидания участников. «Партнерской программе DTaaS уже полгода, поэтом нам важно было получить обратную связь от участников, укрепить коммьюнити, обеспечить площадку акселерации и обмена опытом по использованию нашего финтеха на основе SberBusinessApi, – заявил Трофимов. – Сегодня важно правильно оценить потенциал цифровой трансформации. Уровень развития технологий и их доступность, конкуренция между игроками рынка формируют широкое поле для применения этих технологий в разных отраслях. Речь идет об ускорении бизнес-процессов, сокращении издержек, углублении знаний о клиентах, формировании новых бизнес-моделей. Мы получили много инсайтов по приоритетам развития направления цифровой трансформации и партнерской программы в 2023 году, а также больше десятка новых цифровых решений и сервисов от партнеров».

В ходе конференции были представлены лучшие кейсы цифровой трансформации бизнеса клиентов с участием партнеров-интеграторов, подведены итоги хакатона «Зарабатываем со Сбером», а его победители получили награды. «Мы постараемся пронести этот вдохновляющий итог через весь 2023 год, получив еще более впечатляющие результаты по количеству проведенных цифровых трансформаций и дохода от них», – отметил Трофимов.

Кроме того, в рамках конференции была представлена стратегия Сбера по поддержке цифровой трансформации клиентов, партнерская программа с разработчиками и интеграторами цифровых решений. На форуме выступали эксперты Сбера, представители партнеров и клиентов, которые делились своим опытом и представляли реализованных в рамках программы проекты.