Иран начал обогащение урана до 60% - СМИ

13:32 Источник: Газета.Ru

Иран начал осуществлять обогащение урана до 60% на ядерном объекте в Фордо. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана.

По информации агентства, данное решение было принято в качестве ответа на резолюцию МАГАТЭ по иранской ядерной программе. Газета.Ru