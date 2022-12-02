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НОВОСТИ

Около 70 военнослужащих ВСУ и «Азова» пойдут под суд в Донецке за военные преступления

13:00 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Органы следствия завершили расследование дел о военных преступлениях в отношении около 70 военнослужащих ВСУ и батальона «Азов» (признан в РФ экстремистской организацией), дела переданы в суды Донецка. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящий момент завершено расследование в отношении порядка 70 человек, совершивших военные преступления против мирного населения. Среди обвиняемых военнослужащие 36-й бригады морской пехоты и других соединений ВСУ, а также „Азова“. По имеющимся данным, пока их планируют судить на территории Донецка», — сказал собеседник агентства.

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