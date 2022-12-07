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Подозреваемые в подготовке переворота в ФРГ связывались с представителями РФ

11:32 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подозреваемые в подготовке к совершению государственного переворота в Германии связывались с представителями России, однако поддержки не получили. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Генпрокуратуры ФРГ.

Как отметили в ведомстве, подозреваемые рассматривали сценарий госпереворота как необходимый промежуточный шаг для достижения «изменения системы на всех уровнях», к которому они стремились. «С этой целью организация должна сформировать (военное) переходное правительство, которое, по мнению ее членов, должно согласовать новый государственный порядок в Германии с державами — победительницами во Второй мировой войне <…>», — указывается в тексте. «С точки зрения организации, основным контактным лицом для этих переговоров в настоящее время является Российская Федерация. Обвиняемый Генрих XIII П. Р. [династический князь Рейсса] уже связался с представителями РФ в Германии. Однако, согласно следствию, пока нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его просьбу», — подчеркивается в заявлении Генпрокуратуры ФРГ.

В то же время отмечается, что «подозреваемые начали подготовку, интенсивность которой усилилась не позднее конца ноября 2021 года». «К ней [подготовке] относятся планирование структур, подобных правительственным, закупка оборудования, проведение обучения стрельбе и набор новых членов», — констатировали в Генпрокуратуре ФРГ. Центральным органом группы, как уточняется в заявлении, является совет, который возглавляет Генрих XIII П. Р. «К совету прилагается военное крыло. Некоторые из его членов в прошлом активно служили в бундесвере», — резюмировали в Генпрокуратуре ФРГ.

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