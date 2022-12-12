Дональд Трамп заявил, что, будучи президентом, отказался обменять Бута на Уилана

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в то время, когда занимал пост главы государства (2017–2021 гг.), отказался обменять отбывавшего наказание в Соединенных Штатах россиянина Виктора Бута на осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана.

«Я отклонил сделку с Россией по одному из возможных обменов», — написал экс-президент в воскресенье в своей соцсети Truth Social («Трус соушл»), указав Бута и Уилана в качестве кандидатов на передачу. «Я бы вызволил Пола так же, как я делал рекордное количество раз с другими заложниками», — утверждал Трамп.

Ранее бывший американский лидер раскритиковал состоявшийся на прошлой неделе обмен Бута на отбывавшую наказание в РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.