Дональд Трамп заявил, что, будучи президентом, отказался обменять Бута на Уилана
10:00 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в то время, когда занимал пост главы государства (2017–2021 гг.), отказался обменять отбывавшего наказание в Соединенных Штатах россиянина Виктора Бута на осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана.
«Я отклонил сделку с Россией по одному из возможных обменов», — написал экс-президент в воскресенье в своей соцсети Truth Social («Трус соушл»), указав Бута и Уилана в качестве кандидатов на передачу. «Я бы вызволил Пола так же, как я делал рекордное количество раз с другими заложниками», — утверждал Трамп.
Ранее бывший американский лидер раскритиковал состоявшийся на прошлой неделе обмен Бута на отбывавшую наказание в РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
НОВОСТИ
- 10:32 12.12.2022
- Индия приступает к расчетам в рупиях в торговле с Россией на следующей неделе — СМИ
- 10:20 12.12.2022
- Иероглиф «сражение» выбран в Японии символом 2022 года
- 10:05 12.12.2022
- Продолжительность жизни в РФ с конца 2021 г. увеличилась на 1,8 года — Мурашко
- 09:32 12.12.2022
- В Саудовской Аравии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть
- 09:20 12.12.2022
- Инфляция в Казахстане в ноябре составила 19,6%, достигнув исторического максимума
- 09:05 12.12.2022
- Премьер Сербии Брнабич назвала абсурдом заявления Бербок по Косову
- 09:00 12.12.2022
- Украине пока не удалось договориться о германских танках — Кулеба
- 21:13 11.12.2022
- Лунный корабль NASA "Орион" вернулся на Землю
- 18:40 11.12.2022
- США не способствуют украинским операциям внутри России - Кирби
- 18:00 11.12.2022
- Санду рассказала, почему Молдавия не собирается покидать СНГ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать