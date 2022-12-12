Иероглиф «сражение» выбран в Японии символом 2022 года
10:20 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иероглиф «икуса» («сражение, война») выбран в понедельник Японии символом уходящего 2022 года в Японии. Торжественная церемония по этому случаю прошла в буддийском «Храме чистой воды» в древней столице Японии Киото. Ее трансляцию вели ведущие телекомпании страны.
Символ года начертал на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 сантиметров настоятель храма, монах Сэйхан Мори. Как отметили организаторы, выбор был сделан по ряду причин, среди которых продолжающаяся борьба с коронавирусом, конфликт на Украине, а также успешное выступление японских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине.
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