Россия может вновь стать ключевым поставщиком газа в Европу — колумнист Bloomberg
12:32 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия имеет шанс вернуть лидерство в поставках газа в Европу и снова стать ключевым поставщиком топлива в ЕС. Такое мнение выразил в понедельник обозреватель агентства Блумберг Хавьер Блас.
«Как бы европейские лидеры ни клялись, что по окончании украинского кризиса они не вернутся к привычному порядку вещей, неизбежные географические и рыночные реалии могут переубедить даже самых решительных политиков», — пишет Блас.
Колумнист приводит в пример слова немецкого политика, премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, который в прошлом месяце заявил, что навсегда отказаться от российского газа — «исторически невежественно и геополитически неверно». Блас уточняет, что в настоящее время Берлин платит за импорт газа 140 евро (около 180 долларов) за мегаватт-час, что примерно в семь раз больше, чем среднее значение за период с 2010 по 2020 год.
«Если ЕС хочет сохранить конкурентоспособность в сфере химической, пищевой и тяжелой промышленности, ей необходим дешевый газ, — отмечает эксперт. — Для Европы нет более дешевого газа, чем российский».
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