Десятый пакет санкций против РФ может сказаться на работе «Лукойл» в Болгарии

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девятый санкционный пакет, принятый ЕС, может ограничить работу нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии. Об этом ТАСС сообщил в субботу один из руководителей предприятия Ильшат Шарафутдинов.



«В настоящее время мы анализируем ситуацию и проводим консультации», — сказал он.



Ранее Болгарское национальное радио сообщило, что из-за новых санкций болгарский завод «Лукойла» сохранит за собой возможность продажи произведенных нефтепродуктов только в Болгарии или на Украину, продажи в страны ЕС и третьи государства начиная с 5 февраля нового года будет запрещена.



Среди продуктов, разрешенных к экспорту на Украину, авиационный бензин и различные виды керосина, масло, тяжелое топливо и другие. Для Болгарии экспорт этих видов топлива разрешен из-за необходимости ограничения рисков для окружающей среды. Окончательное решение об экспорте нефтепродуктов должны будут принимать болгарские власти, которые должны быть уверены, что они предназначены только для употребления на Украине, или что их продажа и доставка не связаны с попыткой обойти санкции.







