0
0
12
НОВОСТИ

Десятый пакет санкций против РФ может сказаться на работе «Лукойл» в Болгарии

16:20 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девятый санкционный пакет, принятый ЕС, может ограничить работу нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии. Об этом ТАСС сообщил в субботу один из руководителей предприятия Ильшат Шарафутдинов.

«В настоящее время мы анализируем ситуацию и проводим консультации», — сказал он.

Ранее Болгарское национальное радио сообщило, что из-за новых санкций болгарский завод «Лукойла» сохранит за собой возможность продажи произведенных нефтепродуктов только в Болгарии или на Украину, продажи в страны ЕС и третьи государства начиная с 5 февраля нового года будет запрещена.

Среди продуктов, разрешенных к экспорту на Украину, авиационный бензин и различные виды керосина, масло, тяжелое топливо и другие. Для Болгарии экспорт этих видов топлива разрешен из-за необходимости ограничения рисков для окружающей среды. Окончательное решение об экспорте нефтепродуктов должны будут принимать болгарские власти, которые должны быть уверены, что они предназначены только для употребления на Украине, или что их продажа и доставка не связаны с попыткой обойти санкции.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:20 17.12.2022
Большую часть туристического потока в Шри-Ланку в декабре составили россияне - власти
0
194
14:10 17.12.2022
Экс-президент Додон обвинил главу республики Санду в разрушении Молдавии
0
211
13:30 17.12.2022
Несмотря на разногласия по Украине важно не дать «оборваться нити» диалога с РФ - Шольц
0
271
13:20 17.12.2022
К понедельнику сугробы в столичном регионе вырастут до 40 см - Вильфанд
0
275
12:30 17.12.2022
Впервые за 10 лет правительство и Центробанк Японии пересмотрят монетарную политику
0
296
12:20 17.12.2022
Из-за санкций ЕС в Европейский суд юстиции подали иски более 60 бизнесменов из РФ - СМИ
0
322
10:40 17.12.2022
В рейтинг необычных вакансий декабря вошли котоняня и работник по уходу за енотами
0
381
10:30 17.12.2022
У Украины нет своей позиции по защитной зоне на ЗАЭС — Ульянов
0
361
09:50 17.12.2022
В Киеве возобновилась работа метро - мэр
0
405
09:40 17.12.2022
У Пентагона нет свидетельств посещения Земли инопланетянами - Малтри
0
402

Возврат к списку