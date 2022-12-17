Десятый пакет санкций против РФ может сказаться на работе «Лукойл» в Болгарии
16:20 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В настоящее время мы анализируем ситуацию и проводим консультации», — сказал он.
Ранее Болгарское национальное радио сообщило, что из-за новых санкций болгарский завод «Лукойла» сохранит за собой возможность продажи произведенных нефтепродуктов только в Болгарии или на Украину, продажи в страны ЕС и третьи государства начиная с 5 февраля нового года будет запрещена.
Среди продуктов, разрешенных к экспорту на Украину, авиационный бензин и различные виды керосина, масло, тяжелое топливо и другие. Для Болгарии экспорт этих видов топлива разрешен из-за необходимости ограничения рисков для окружающей среды. Окончательное решение об экспорте нефтепродуктов должны будут принимать болгарские власти, которые должны быть уверены, что они предназначены только для употребления на Украине, или что их продажа и доставка не связаны с попыткой обойти санкции.
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