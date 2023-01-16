Иранский шиитский проповедник тайно встретился в Израиле с окружением Нетаньяху — ТВ
10:05 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иранский шиитский проповедник, выступающий против нынешних властей исламской республики, совершил недавно тайный визит в Израиль, где встретился с окружением израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил в воскресенье вечером телеканал «Ай-24».
По информации его источников, иранский имам является бывшим учеником руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. Телеканал не раскрывает его имя, ссылаясь на соображения безопасности. По утверждению канала, проповедник сейчас широко известен из-за своей резкой критики в отношении иранских властей.
Факт встречи иранского религиозного деятеля с представителями Нетаньяху «Ай-24» подтвердил источник, близкий к премьеру. Журналисты «Ай-24» связались и с самим имамом, который не отрицал факта своей поездки в Израиль и признал, что поддерживает дружеские отношения с чиновником из окружения Нетаньяху.
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