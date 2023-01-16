США и Канада заставляют медицинские фирмы не обслуживать российских дипломатов — МИД РФ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, Канада и ряд европейских стран подталкивают местные фирмы к разрыву договоров на медицинское обслуживание российских дипломатов. Об этом сообщил в интервью ТАСС статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«США, Канада и некоторые европейские страны создают для российских загранучреждений препятствия в доступе к банковским счетам, вводят ограничения на страхование имущества, подталкивают местные фирмы к разрыву договоров на медицинское обслуживание, пользование иными услугами, что также мешает адекватному функционированию диппредставительств», — сказал замминистра.