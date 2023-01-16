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НОВОСТИ

Высотное здание загорелось в Хабаровске

11:05 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарные ликвидируют возгорание на фасаде высотного здания в Хабаровске, сообщается в понедельник в телеграм-канале ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«В 15:15 по местному времени [08:15 мск] 16 января поступило сообщение о возгорании на фасаде здания повышенной этажности по адресу: улица Комсомольская, 45», — говорится в сообщении.

Горит утеплитель под облицовкой. На месте задействовано шесть пожарных автоцистерн и две автолестницы. Информация о пострадавших не поступала.

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