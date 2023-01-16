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НОВОСТИ

В Берлине автомобиль врезался в Бранденбургские ворота

11:20 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобиль на большой скорости врезался в одну из колонн символа Берлина — Бранденбургских ворот, водитель погиб. Об этом сообщила в понедельник берлинская полиция.

«Другие лица, по предварительным данным, не пострадали», — уточнили в правоохранительных органах. Инцидент произошел в воскресенье около полуночи. Обстоятельства случившегося выясняются.

Какие повреждения получили ворота, пока не сообщается.

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