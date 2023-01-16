РФ поставила в 2022 г. по «Силе Сибири» в Китай рекордные 15,5 млрд куб. м газа — Новак

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по итогам 2022 года поставила по газопроводу «Сила Сибири» в Китай рекордные 15,5 млрд куб. м газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Увеличены были поставки по „Силе Сибири“ в Китайскую Народную Республику, объем поставок составил рекордные 15,5 млрд кубометров газа», — сказал он.

В 2021 году «Газпром» поставил в Китай по «Силе Сибири» 10,39 млрд куб. м газа. Таким образом, экспорт российского газа по данному трубопроводу в 2022 году вырос на 49%.