РФ поставила в 2022 г. по «Силе Сибири» в Китай рекордные 15,5 млрд куб. м газа — Новак
12:05 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия по итогам 2022 года поставила по газопроводу «Сила Сибири» в Китай рекордные 15,5 млрд куб. м газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Увеличены были поставки по „Силе Сибири“ в Китайскую Народную Республику, объем поставок составил рекордные 15,5 млрд кубометров газа», — сказал он.
В 2021 году «Газпром» поставил в Китай по «Силе Сибири» 10,39 млрд куб. м газа. Таким образом, экспорт российского газа по данному трубопроводу в 2022 году вырос на 49%.
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