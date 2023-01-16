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Балицкий заявил, что в Запорожской области не трогают тех, кто ждет прихода ВСУ

12:32 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе не трогают жителей, которые ждут прихода Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Есть такая категория людей, которые ждут [прихода ВСУ], но мы их не трогаем, даем время подумать», — сказал он в понедельник в эфире телеканала «Крым-24».

Балицкий добавил, что если человек принимает участие в экстремистских мероприятиях, то в конечном итоге к нему применяется выдворение. «Если человек принимает участие в экстремистских мероприятиях, в соцсетях гадости пишет или оскорбляет вооруженные силы, если после первого предупреждения не понимает, значит, к нему применяется выдворение. Перед этим эта категория едет и копает окопы две недели. Потрудились, а потом уже едут на Украину», — заключил он.

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