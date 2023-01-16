Вашингтон волнует только стабильность гегемонии Соединенных Штатов — МИД КНР
13:20 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские власти заботятся лишь о сохранении гегемонии США на международной арене. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя совместное заявление Вашингтона и Токио по итогам встречи в американской столице президента США Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисиды.
«Факты неоднократно показывали, что США никогда не заботятся о правилах или порядке [в мире]. Единственное, что действительно заботит их, — это стабильность гегемонии Соединенных Штатов», — заявил Ван Вэньбинь.
По его словам, Вашингтон представляет собой яркий пример «разрушителя международных правил». Ван Вэньбинь отметил, что США ранее «самовольно вторгались на территорию других стран», вводили односторонние санкции и проводили «дипломатию принуждения».
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