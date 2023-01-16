Германия приступила к развертыванию систем Patriot в Польше

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) приступили к развертыванию американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot («Пэтриот») в Польше. Об этом сообщает в понедельник агентство ДПА со ссылкой на источники в структурах безопасности.

По их сведениям, первые военнослужащие Бундесвера направятся в Польшу уже в понедельник, в ближайшие дни туда также перевезут сами системы.