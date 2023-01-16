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Песков оставил без ответа вопрос о том, общались ли Путин и Медведчук после обмена

14:12 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Статья украинского политика Виктора Медведчука о ситуации на Украине вызывает большой интерес, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Она [статья] широко расходится в СМИ, безусловно, вызывает большой интерес», — сказал представитель Кремля, уточнив, что не может «точно сказать», читал ли ее президент России Владимир Путин.

Песков также не уточнил, есть ли у Кремля информация о местонахождении Медведчука и были ли у главы государства контакты с ним после того, как политик был освобожден в результате обмена удерживаемыми лицами. «Оставляю без ответа этот вопрос», — сказал Песков.

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