Конфликт между ЧВК «Вагнер» и Минобороны существует только в информполе — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» воюют за Родину, конфликт между основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и оборонным ведомством существует лишь в информационном поле. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы думаем, что в основном этот конфликт существует, естественно, в информационном пространстве», — заявил Песков. «Все делают общее дело. Все воюют за Родину», — подчеркнул он.