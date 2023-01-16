0
0
110
НОВОСТИ

Конфликт между ЧВК «Вагнер» и Минобороны существует только в информполе — Песков

14:32 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» воюют за Родину, конфликт между основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и оборонным ведомством существует лишь в информационном поле. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы думаем, что в основном этот конфликт существует, естественно, в информационном пространстве», — заявил Песков. «Все делают общее дело. Все воюют за Родину», — подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 16.01.2023
Канцлер Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт
0
39
15:00 16.01.2023
В возрасте 95 лет умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
0
73
14:12 16.01.2023
Песков оставил без ответа вопрос о том, общались ли Путин и Медведчук после обмена
0
159
14:00 16.01.2023
Военные Польши трижды за неделю вытесняли в Белоруссию беженцев через калитки для животных
0
184
13:32 16.01.2023
Германия приступила к развертыванию систем Patriot в Польше
0
232
13:20 16.01.2023
Вашингтон волнует только стабильность гегемонии Соединенных Штатов — МИД КНР
0
217
13:05 16.01.2023
Столица Киргизии возглавила список самых загрязненных городов мира
0
239
13:00 16.01.2023
Британия ужесточит меры по подавлению протестов правоохранительными органами
0
224
12:32 16.01.2023
Балицкий заявил, что в Запорожской области не трогают тех, кто ждет прихода ВСУ
0
306
12:20 16.01.2023
В Москве выявили 1 228 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
252

Возврат к списку