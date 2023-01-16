Конфликт между ЧВК «Вагнер» и Минобороны существует только в информполе — Песков
14:32 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бойцы Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» воюют за Родину, конфликт между основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и оборонным ведомством существует лишь в информационном поле. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы думаем, что в основном этот конфликт существует, естественно, в информационном пространстве», — заявил Песков. «Все делают общее дело. Все воюют за Родину», — подчеркнул он.
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