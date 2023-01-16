В возрасте 95 лет умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Икона итальянского кинематографа, актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет в Италии. Об этом в понедельник сообщила газета «Репубблика».

На протяжении всех 1960-х Лоллобриджида много снималась у ведущих итальянских и европейских режиссеров, была востребована и у голливудских мастеров той эпохи.