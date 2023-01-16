Канцлер Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц принял прошение Кристине Ламбрехт об отставке с поста министра обороны страны, решение о ее преемнике будет принято в ближайшее время. Об этом сообщила в понедельник на брифинге представитель правительства Кристиане Хофман.

«Канцлер уважает решение Ламбрехт и благодарит ее за хорошую работу, которую она проделала в это сложное и полное вызовов время. Канцлер в ближайшее время представит президенту предложение о кандидатуре преемника», — сказала Хофман.