Канцлер Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт
15:12 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц принял прошение Кристине Ламбрехт об отставке с поста министра обороны страны, решение о ее преемнике будет принято в ближайшее время. Об этом сообщила в понедельник на брифинге представитель правительства Кристиане Хофман.
«Канцлер уважает решение Ламбрехт и благодарит ее за хорошую работу, которую она проделала в это сложное и полное вызовов время. Канцлер в ближайшее время представит президенту предложение о кандидатуре преемника», — сказала Хофман.
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