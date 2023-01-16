Гауптвахты для мобилизованных оборудуют в учебных центрах Урала, Сибири и Поволжья

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помещения для содержания задержанных военнослужащих будут оборудованы в учебных центрах Центрального военного округа (ЦВО), который расположен на территории трех федеральных округов — Приволжского, Сибирского и Уральского. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности командующего округа Александр Линьков.

«Настоящим сообщаю, что командирам воинских частей-формирователям, ответственным за подготовку мобилизованных военнослужащих, даны соответствующие указания на организацию оборудования помещений воинской части для содержания задержанных военнослужащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности», — говорится в понедельник в ответе Линькова на запрос депутата Госдумы Максима Иванова об организации гауптвахт в учебных центрах для мобилизованных.