Западные поставки бронетехники Киеву не способны изменить ситуацию на земле — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные поставки тяжелой бронетехники Украине не способны изменить ситуацию на земле, «эти танки горят и будут гореть», заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Изменить это ничего не сможет, — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать намерение стран Европы поставить Украине свою бронетехнику. — Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты».