ЕС рассчитывает начать совместные закупки газа уже весной

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен начать совместные закупки газа уже весной этого года. Об этом сообщил в понедельник замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на первом заседании Энергетической платформы ЕС, которая создана для подготовки совместных закупок странами сообщества сжиженного природного газа с целью прекращения конкуренции между государствами Евросоюза и снижения цен на него.

«ЕС запустит совместные закупки газа задолго до лета», — заявил он, подчеркнув, что Еврокомиссия намерена в начале весны опубликовать общие потребности сообщества в газе на этот год.