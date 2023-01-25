Американские войска в Германии юридически и фактически остаются оккупационными — Путин
16:12 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские войска в Германии и юридически, и по факту до сих пор являются оккупационными. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню.
«Советские войска же были в Австрии, но они ушли оттуда добровольно. <…> Россия как правопреемник Советского Союза выступила в качестве гаранта конституции Австрийской Республики и гаранта нейтрального статуса Австрийской Республики. И в целом очень многие рядовые граждане в Австрии это знают и благодарны России за такую позицию. <…> Что касается других европейских стран, — ситуация сложная», — сказал российский лидер.
Он добавил, что «самая крупная страна Европы, экономический гигант — Федеративная Республика Германия, и Советский Союз юридически оформил прекращение ее оккупации». «После Второй мировой войны Германия была разделена, как известно, на четыре сектора — американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные штаты — нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики [Германия] находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть — их там очень много», — резюмировал Путин.
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