Американские войска в Германии юридически и фактически остаются оккупационными — Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские войска в Германии и юридически, и по факту до сих пор являются оккупационными. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню.

«Советские войска же были в Австрии, но они ушли оттуда добровольно. <…> Россия как правопреемник Советского Союза выступила в качестве гаранта конституции Австрийской Республики и гаранта нейтрального статуса Австрийской Республики. И в целом очень многие рядовые граждане в Австрии это знают и благодарны России за такую позицию. <…> Что касается других европейских стран, — ситуация сложная», — сказал российский лидер.

Он добавил, что «самая крупная страна Европы, экономический гигант — Федеративная Республика Германия, и Советский Союз юридически оформил прекращение ее оккупации». «После Второй мировой войны Германия была разделена, как известно, на четыре сектора — американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные штаты — нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики [Германия] находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть — их там очень много», — резюмировал Путин.