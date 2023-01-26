В России выявили более 7 тыс. заболевших ковидом за сутки
12:00 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 077 против 6 442 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Впервые с 23 декабря в стране выявлено более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 917 097 случаев заражения.
Число летальных исходов за последние сутки возросло на 40 против 44 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 394 861 смерть. Количество случаев выздоровления за сутки составило 5 270 против 5 542 днем ранее, возросло до 21 326 444.
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