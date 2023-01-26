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В Мюнхене задержали гражданина ФРГ по подозрению в контактах со спецслужбами РФ

15:12 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германская полиция задержала в аэропорту Мюнхена немецкого гражданина по подозрению в госизмене и контактах с российскими спецслужбами. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовала в четверг Генпрокуратура ФРГ.

Задержанный Артур Е. якобы был сообщником арестованного в декабре прошлого года по аналогичному подозрению сотрудника Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Карстена Л. По версии обвинения, Карстен Л. предоставил секретные данные. «Артур Е. доставил их в Россию и передал там спецслужбам», — утверждается в сообщении Генпрокуратуры ФРГ.

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