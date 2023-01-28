Президент Франции хочет продолжать диалог с РФ, несмотря на критику

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в пятницу, что, несмотря на критику, хочет продолжать диалог с Россией.



«Меня могли упрекать в том, что веду диалог с Россией, — сказал Макрон в ходе выступления во время приема по случаю Нового года по лунному календарю, которое транслировалось на странице Елисейского дворца в „Твиттере“. — Я продолжу диалог с Россией».



Вместе с тем французский лидер подчеркнул, что обеспечение порядка в мире «является общей ответственностью».



Ранее Макрон в интервью телеканалу «Тэ-эф-1» по итогам своего визита в США, который проходил с 30 ноября по 2 декабря 2022 года, заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. По его словам, этот вопрос будет частью дискуссий о мире, поэтому надо думать о том, как Франция и ЕС смогут защитить своих союзников и одновременно предоставить РФ гарантии безопасности в тот момент, когда состоится возвращение за стол переговоров. При этом Макрон подчеркнул, что не видит военных вариантов решения украинского конфликта, и заявил, что единственный путь выхода из этой ситуации лежит через переговоры.





