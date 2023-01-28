В рамках новой военной помощи Украина хочет получить 24 истребителя - СМИ
11:10 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что Киев хотел бы получить самолеты F-16. Как уточняет издание, поставка практически всех видов вооружений западными странами потребовала длительных предварительных переговоров. Пока Украина не получила от стран НАТО ни истребителей, ни ракет большой дальности.
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