В рамках новой военной помощи Украина хочет получить 24 истребителя - СМИ

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины хотели бы получить от своих международных союзников 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи. Об этом сообщила в субботу испанская газета «Паис» со ссылкой на официального представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната.



Отмечается, что Киев хотел бы получить самолеты F-16. Как уточняет издание, поставка практически всех видов вооружений западными странами потребовала длительных предварительных переговоров. Пока Украина не получила от стран НАТО ни истребителей, ни ракет большой дальности.



