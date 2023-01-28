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НОВОСТИ

В рамках новой военной помощи Украина хочет получить 24 истребителя - СМИ

11:10 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины хотели бы получить от своих международных союзников 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи. Об этом сообщила в субботу испанская газета «Паис» со ссылкой на официального представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната.

Отмечается, что Киев хотел бы получить самолеты F-16. Как уточняет издание, поставка практически всех видов вооружений западными странами потребовала длительных предварительных переговоров. Пока Украина не получила от стран НАТО ни истребителей, ни ракет большой дальности.

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