Шольц обещал гражданам ФРГ тщательно взвешивать решения по Украине
12:40 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Многие граждане сильно обеспокоены. Конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы. Именно это я вам обещаю, доверьтесь правительству и мне. Мы принимаем решения, которые всегда взвешиваются и согласовываются на международном уровне», — сказал Шольц.
Он утверждал, что Берлин «предотвращает эскалацию, войны между Россией и НАТО быть не должно». «Я обещаю вам, что безопасность Германии постоянно остается в центре внимания», — добавил глава правительства. «Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы», — отметил канцлер.
НОВОСТИ
- 12:50 28.01.2023
- Египет осудил теракт в Восточном Иерусалиме - МИД
- 11:10 28.01.2023
- В рамках новой военной помощи Украина хочет получить 24 истребителя - СМИ
- 10:30 28.01.2023
- В Чехии начался второй день выборов президента
- 09:30 28.01.2023
- Президент Франции хочет продолжать диалог с РФ, несмотря на критику
- 09:25 28.01.2023
- На 30% в 2022 году выросло число уволившихся с военной службы в ФРГ - СМИ
- 09:20 28.01.2023
- К лету может быть готова программа по интеграции новых регионов в здравоохранение РФ
- 22:20 27.01.2023
- Нападение на синагогу в Иерусалиме: пятеро погибших, десять раненых
- 18:51 27.01.2023
- МИД РФ: Послу Латвии предписано покинуть Россию в течение двух недель
- 18:35 27.01.2023
- МРОТ в России будут повышать с опережением инфляции - поручение
- 18:20 27.01.2023
- Путин дал поручение построить до 2030 года не менее 700 гражданских самолетов и вертолетов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать