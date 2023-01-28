В ходе расследования теракта полиция Израиля задержала 42 человека - СМИ
13:50 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, задержания, в частности, проводились в доме террориста, проживавшего в Восточном Иерусалиме. Среди задержанных есть члены его семьи, родственники, представители ближайшего окружения, сообщает телеканал.
НОВОСТИ
- 15:20 28.01.2023
- По данным Минздрава в РФ значительно сократилось чисто курящих
- 15:10 28.01.2023
- В 2022 году Роскомнадзор обнаружил около 150 крупных утечек персональных данных
- 14:10 28.01.2023
- В Китае за неделю выходных кассовые сборы кинотеатров составили $1 млрд
- 12:50 28.01.2023
- Египет осудил теракт в Восточном Иерусалиме - МИД
- 12:40 28.01.2023
- Шольц обещал гражданам ФРГ тщательно взвешивать решения по Украине
- 11:10 28.01.2023
- В рамках новой военной помощи Украина хочет получить 24 истребителя - СМИ
- 10:30 28.01.2023
- В Чехии начался второй день выборов президента
- 09:30 28.01.2023
- Президент Франции хочет продолжать диалог с РФ, несмотря на критику
- 09:25 28.01.2023
- На 30% в 2022 году выросло число уволившихся с военной службы в ФРГ - СМИ
- 09:20 28.01.2023
- К лету может быть готова программа по интеграции новых регионов в здравоохранение РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать