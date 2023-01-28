В ходе расследования теракта полиция Израиля задержала 42 человека - СМИ

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские полицейские задержали за ночь 42 человека в рамках расследования теракта, произошедшего в пятницу вечером у синагоги в еврейском квартале Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и унесшего жизни семи человек. Об этом сообщил в субботу 13-й канал израильского телевидения.



По его информации, задержания, в частности, проводились в доме террориста, проживавшего в Восточном Иерусалиме. Среди задержанных есть члены его семьи, родственники, представители ближайшего окружения, сообщает телеканал.





