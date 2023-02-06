Киев в этом году может столкнуться с проблемами при выплате госдолга — экс-премьер Азаров
11:20 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительству Украины в этом году необходимо выплатить по госдолгу 17,9 млрд долларов, пик выплат по которому придется на май, однако возможностей для самостоятельного пополнения бюджета у него почти нет. Об этом заявил в понедельник бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Все забывают о том, что Украине никто не списал долги. Украина в 2023 году должна выплатить госдолг в размере 17,9 млрд долларов», — написал он в соцсети. Азаров уточнил, что 14,6 млрд долларов из этой суммы пойдет на обслуживание и погашение внутреннего долга, 3,3 млрд долларов — на обслуживание и погашение внешнего долга.
Пик выплат по долговым обязательствам Украины приходится на май, когда она должна вернуть 2,78 млрд долларов. Сопоставимые суммы предстоит отдать в июне и ноябре. «Для украинского бюджета наступают трудные времена. Короткая передышка, когда практически не нужно было погашать госдолг, прошла, и надо думать, что делать с тем валом платежей, которые придется погашать очень скоро», — предупредил бывший глава правительства. Он подчеркнул, что уровень госдолга к ВВП уже превысил 100 процентов.
Европейская помощь Украине в виде 18 млрд евро «уйдет на погашение даже не кредитов, а лишь процентов по ним», подчеркнул Азаров. Вооруженный конфликт продолжается, нагрузка на экономику страны усиливается, из-за чего практически исчерпаны возможности самостоятельного пополнения бюджета, отметил он.
По мнению Азарова, уже совсем скоро Киеву придется включить печатный станок, чтобы иметь средства на повседневные государственные и муниципальные траты. «Это приведет к экономической катастрофе. Уже совершенно понятно, что киевский режим ведет страну к неминуемой гибели», — заключил он.
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